Overstromingen grootste zorg voor Laura Denissen en kinderen in Texas

,,We zaten op een grote ranch bij vrienden die wat zuidelijker van San Antonio lag. Toen ze hoorden dat het door de komst van de orkaan te gevaarlijk werd, hebben ze ons naar een andere locatie gebracht, waar het wat hoger is en de regen niet snel de huizen in zal stromen", vertelt de 34-jarige Laura.



Op het moment ondervinden grote delen van Texas overlast door water door de komst van orkaan Harvey. De grond kan de grote hoeveelheden water niet opvangen waardoor wegen onbegaanbaar zijn geworden. ,, De mensen waar ik eerst verbleef, zitten door de regen, de modderstromingen en de wind nu vast in hun huis en kunnen er dinsdag waarschijnlijk pas uit."



Nu zit Laura in een appartement van vrienden in een buitengebied van San Antonio, vanuit waar ze veel contact heeft met haar bezorgde man Hans. Hij is nog in Milwaukee. ,,Gisterenavond waren de ramen hier nog dichtgetimmerd, inmiddels is het iets rustiger. Wij moeten nu afwachten tot later op de dag wat er van het weer gaat worden. Er wordt verwacht dat er wel 55 centimeter aan neerslag kan gaan vallen, dus wij maken ons vooral zorgen over overstromingen."