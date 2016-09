Rapper Boef aangehouden na oproep voor vechtpartij Tilburg

De politie arresteerde de rapper in Rotterdam, na een bijna-vechtpartij in Tilburg-Noord. Daar liep zondag een groep van meer dan 100 mensen met stokken door de straten. De vechtpartij was aangekondigd op sociale media en zou voortkomen uit ruzie tussen Boef en zijn Tilburgse collega-rapper Para Soma. ,,Op het internet geeft de rapper zelf aan dat hij iemand heeft mishandeld", vertelt een politiewoordvoerder over de aanhouding van Boef. ,,We houden hem vast in afwachting van de aangifte daarvan. Verder verhoren we hem over het oproepen voor de vechtpartij." Boef wordt maandagochtend 'stevig aan de tand gevoeld'. ,,Daarnaast willen we ook voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."