Tim (15) uit Tilburg in goede gezondheid terecht

De 15-jarige Tim Jongbloets uit Tilburg is terecht. Dat meldt de politie Tilburg. Tim is in goede gezondheid en wordt zo snel mogelijk herenigd met zijn familie, aldus de politie.

De jongen raakte vermist nadat hij maandagochtend vroeg met de trein vanaf Tilburg naar een onbekende bestemming was vertrokken. Zijn moeder maakte zich zorgen toen de jongen maandagavond nog niet thuis was en deed aangifte van vermissing. Ook plaatste ze een oproep met foto van Tim op social media.

Al snel werd het bericht tienduizenden keren gedeeld. Tims moeder had de politie verteld dat de jongen misschien zelfs naar België of Duitsland was gegaan. Wat daar de reden voor was, is niet bekend.

Internationaal

Gisteren was er nog altijd geen spoor van Tim. Wel stond hij toen al internationaal gesignaleerd. Vanuit Tilburg kon hij immers ook de trein richting Antwerpen hebben genomen. Op social media gingen er geruchten dat hij in Utrecht gezien zou zijn en in een Whatsapp-groep van zijn school zou gezegd zijn dat Tim naar Duitsland was gegaan.