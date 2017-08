Uitslaande brand in monumentaal pand boven FEBO in Tilburg

In het centrum van Tilburg woedt sinds dinsdagavond middernacht een uitslaande brand in twee bovenwoningen. De brand ontstond in een pand aan het Stadhuisplein.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is en of er gewonden zijn. Zeker één man zou uit het raam gesprongen zijn naar het dak van de naastgelegen FEBO. Daar zijn vervolgens enkele omstanders opgeklommen om hem te helpen.

Airbnb

De brand woedt over twee verdiepingen boven de FEBO en de pinautomaten. Recht boven de FEBO zou een van de verdiepingen gebruikt worden als Airbnb-locatie. Op de eerste verdieping is een eetgedeelte van die betreffende snackbar.

Tekst gaat verder onder de video.

Instortingsgevaar

De politie laat weten dat één van de twee appartementen in ieder geval leeg was toen de brand uitbrak. Over het andere appartement kon nog geen zekerheid worden gegeven. De politie houdt mensen die naar de brand kijken op afstand, omdat er mogelijk instortingsgevaar is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De brand is ook verderop goed te zien. © Jan van Eijndhoven

Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig op het Stadhuisplein. Ook is er een traumahelikopter gealarmeerd, maar het is niet bekend of die ook geland is. De brand werd binnen enkele minuten opgeschaald naar een grotere brand. Bij het pand van Vodafone en RITEL zijn enkele deuren opengemaakt zodat de brandweer via daar naar binnen kan. Omdat het gaat om een aaneengesloten blok met ruimtes, staat alles vol rook.

Rook en stank

Brandweerlieden hebben middels een hoogwerker ervoor kunnen zorgen dat de brand direct boven de FEBO in ieder geval niet meer uitslaand is. In totaal is de brandweer met drie tankautospuiten en twee hoogwerkers aanwezig. Er wordt vooral geprobeerd om te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden.

Pand verloren

Veiligheidsregio Midden-Brabant waarschuwt omwonenden bovendien om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten vanwege de rook en stank. Via Twitter laat de Veiligheidsregio weten dat het pand - dat monumentaal is - als verloren moet worden beschouwd.

Volledig scherm Een man klom uit het raam, op het dak van de FEBO. © Tom van der Meer/BD

Volledig scherm De brand in de bovenwoning aan het Stadhuisplein. © Tom van der Meer/BD

Volledig scherm De uitslaande brand aan het Stadhuisplein. © Tim Jansen