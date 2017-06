Zoektocht naar twee vermiste meisjes van 16 en 17 in Tilburg

Jan Smeets na Pinkpop: Bieber helemaal niks, Guus Meeuwis een on­waar­schijn­lijk succes

20:19 TILBURG/LANDGRAAF - Vooraf was hij al niet enthousiast over de komst van Justin Bieber naar Landgraaf, en het optreden van de Canadese superster op Pinkpop heeft festivalbaas Jan Smeets niet van mening doen veranderen. ,,Het was niks. Meer een optreden in de categorie songfestival", stelt Smeets maandagavond. Tilburger Guus Meeuwis deed het wat hem betreft een stuk beter.