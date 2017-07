Bekijk hoe Kittel met minder dan een banddikte wint

De etappe van vandaag was 213,5 kilometer lang voorspelbaar, maar in de laatste millimeter spande het erom. Wie drukte zijn voorwiel eerder over de meet: Marcel Kittel of Edvald Boasson-Hagen? Na het bestuderen van de finishfoto bleek Kittel zijn derde ritzege te hebben behaald. Het verschil met de geblokte Noor was slechts 0,0003 seconde. Oftewel: 6 millimeter.