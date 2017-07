Demaré: Hier droom ik van sinds ik prof ben

Demaré: ,,Toen ik over de finish kwam, kon ik het amper geloven. De Tour is zo groot, iedereen heeft het erover. Geweldig dat ik de groene trui ook heb gepakt. Dat was geen doel op zich, maar het komt als een aangename verrassing.''

Démare, die niets meekreeg van de valpartij van Mark Cavendish, was de eerste Fransman die een etappe won in een massasprint na Jimmy Casper in 2006. Hij reed de laatste 300 meter gemiddeld boven de 60 kilometer per uur. ,,We hebben hard gewerkt aan de sprint en het heeft even geduurd voor we er succes mee hebben. Dit voelt heel prettig'', zei zijn ploegmanager Marc Madiot.