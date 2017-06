Die heisa rond Rasmussen heeft mij lang achtervolgd

Erik Breukink (53) was de laatste Nederlandse geletruidrager in de Ronde van Frankrijk. Hij volgt de Tour vanaf komend weekeinde intensief. ,,Dat fanatiek volgen van wielrennen zit in mij en haalt niemand er meer uit.’’

Je hebt twee soorten oud-renners. Zij die hun sport nog slechts zijdelings volgen, en zij die nog even fanatiek liefhebber zijn. Erik Breukink behoort tot de laatste groep, schetst hij lachend. In de laatste anderhalve week van de Giro, met winstkansen voor Tom Dumoulin, moest hij alle zeilen bijzetten. ,,Dan heb je mensen die iets van je vragen, maar dan zeg ik dat ik het druk heb.’’

Ja, afspraken buiten de deur probeerde hij even weg te houden. ,,Ik probeer dan echt mijn agenda een beetje vrij te houden. Til ik veel dingen over de Giro heen of plan ik ze ’s ochtends, want ik heb dan ook echt de neiging om vanaf het begin van de uitzending te gaan kijken. Dat wordt wel een gevaar nu in de Tour, want ik heb begrepen dat ze bij Eurosport elke etappe vanaf de start laten zien.’’ Lachend: ,,Nou, daar gaat de maand juli.’’

Roompot

Breukink is nu ploegleider van Roompot, een team dat geen grote rondes rijdt. Na een leven in de top van het wielrennen is dat soms wennen. Als renner eindigde hij eind jaren 80 op het podium in de Giro en de Tour. Na een lange leegte rijdt er met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Robert Gesink, Wout Poels en in hun slipstream Sam Oomen en Wilco Kelderman weer een ontzettend grote groep goede Nederlandse ronderenners rond. Door zijn periode bij Rabobank, van 2004 tot 2010 als ploegleider en tot 2012 als technisch directeur, heeft hij veel van die jongens zien opkomen.

,,Veel van hen heb ik wel onder mij gehad. Ik zie Mollema nog zitten na een lange rit in de Ronde van Californië, toen hij voor het eerst was meegegaan in een ontsnapping. Hij zat nog geen vijf minuten in de camper of hij lag al te slapen. Jong ventje, helemaal tot het uiterste gegaan. Mooi. Kon Gesink ook, héél diep gaan.’’

Dumoulin

In Dumoulin, rijdend voor het Rabobank Development Team, zag Breukink niet meteen een groterondewinnaar. ,,Wel een winnaar die zich niet van de wijs liet brengen en zijn eigen weg koos. Hij kon naar Rabo, maar koos bewust voor de luwte bij Argos-Shimano.’’

De rol van Breukink is anders. ,,Ik voel mij minder betrokken, zie het van een afstand.’’ Bij Roompot haalt hij sinds 2014 zijn voldoening uit het afleveren van een talent als Dylan Groenewegen in de World Tour, het meezitten van Jesper Asselman in de vroege ontsnapping en het rijden van een klassement met Martijn Tusveld in de Ronde van Zwitserland.

De twee jaar daarvoor was Breukink niet werkzaam in het peloton. Zijn contract bij Rabobank werd in 2012 niet verlengd. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat dat in het begin wel lastig is geweest. Dan zie je dat die ploeg waar je negen jaar volop aan hebt gewerkt, gewoon doorgaat zonder jou.’’ Zijn vertrek voelde hij aankomen. ,,Een aantal Tour de Frances liepen niet. En de zaak-Rasmussen heeft mij lang achtervolgd. Dat was wel een ballast.’’

Rasmussen

Het was een langlopende affaire. In 2007 zette Theo de Rooij de Deense kopman en geletruidrager uit de Tour, vier dagen verwijderd van de roem in Parijs, omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaatsen in de voorbereiding. Later verklaarde Rasmussen dat de ploegleiding van zijn dopinggebruik moest hebben geweten. Hij noemde ook de naam van Breukink, die als getuige werd opgeroepen in de rechtszaak van Rasmussen tegen de ploeg Rabobank. Breukink heeft altijd ontkend. Pas op 25 juni 2013 deed de rechter uitspraak: de ploeg had Rasmussen terecht ontslagen.

,,Ik zat midden in die heisa’’, zegt Breukink, ,,maar voel mij niet een slachtoffer in het verhaal. Ik kon gewoon door als ploegleider de jaren daarna.’’ Hij doet er - nu, bijna tien jaar later - luchtig over. ,,Dat kan ik nu doen, til er niet zwaar aan, maar kan niet ontkennen dat het een zware periode was.’’

Imago

Hij zag het imago van de wielersport verbeteren na de Armstrong-affaire en de Rasmussen-zaak. ,,Iedereen zit op één lijn. Er zijn niet ineens betere mensen op de wereld, maar de mentaliteit is nu anders. Voor de twee jongens die kort voor de start van de Giro werden betrapt, is het einde carrière. Ik heb vroeger nog de tijd meegemaakt dat je drie maanden voorwaardelijk werd geschorst als je positief werd bevonden. De regels zijn dusdanig veranderd en iedereen beseft dat de wielersport alleen verkocht kan worden als we een veel strakkere lijn hanteren.’’

Het was volgens Breukink niet zo dat hij na zijn vertrek bij Rabobank nergens meer aan de slag kon. Er was een ploeg met interesse, maar dat hield hij af. Breukink dacht er even over na om iets anders te gaan doen. ,,Maar uiteindelijk trek je toch weer naar die sport. Ik ben toch wel verslaafd aan het wielrennen. Als je ziet hoe ik het volg. Straks ook de Tour. Dat zit in mij en haalt niemand eruit. Ik ben een liefhebber, kijk niet alleen naar de Nederlanders, maar meer naar het type koers. Misschien moeten we alleen even het Nederlandse volk waarschuwen, want zo’n succes als de Giro wordt deze Tour niet. Het zou mooi zijn als Groenewegen snel een rit wint. Dat zou een groot deel van de druk weghalen.’’