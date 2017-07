Dit was geen wielerkoers, het was een slagveld

Om sprinter te worden moet er een steekje bij je los zitten. Normale stervelingen denken wel tien keer na voordat ze in een kudde, met zeventig per uur, in een lycra pakje, op een wit lijntje af denderen. Het is alsof ze een knopje op hun schedel hebben waarmee ze hun hersenen uit kunnen zetten. Of hun angst. Of allebei. Ik heb ze de idiootste dingen zien doen. En soms van veel te dichtbij. Met als toppunt een Italiaans testosteronbommetje dat in volle vaart, op anderhalve kilometer van de streep, zijn voet uit zijn pedaal klikte en het stuur van een concurrent wegtrapte. Het had niets meer met sport te maken; het was een misdaad. Mijn maag draait zich nog steeds om als ik er aan denk.



De afgelopen jaren hebben we meer en meer onverantwoorde acties gezien in massasprints. Vooral in de grote rondes, als de belangen het grootst zijn. En vaak zijn het dezelfde renners. Omdat ze zelden gestraft worden blijven ze het doen. De jury kijkt meestal de andere kant op. Als ze al straffen uitdelen, dan is het net een loterij of nattevingerwerk. Sagan werd eerst naar de laatste plaats gezet en daarna uit koers gehaald. Over Démare geen woord. Een Fransman die een etappe wint in de Tour de France is onaantastbaar, blijkbaar.