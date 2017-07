Froome over 'power-tijdrit': Crashen is het grootste gevaar

Mollema opnieuw mee met kopgroep: 'Was niet echt het plan'

18:27 Voor de zoveelste keer deze week zat Bauke Mollema vandaag weer mee in een lange ontsnapping in de Tour de France. ,,Het was vanochtend niet echt het plan, want ik voelde me niet zo goed bij de start'', aldus de wielrenner van Trek-Segafredo aan de finish.