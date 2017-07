Geef die jongen een echte trui!

Dit gaat veel verder dan smaak. Dit raakt de essentie van wielrennen. In de koers draait het niet om trofeeën of medailles, het gaat om truien. Een trui is een beloning, het tastbare bewijs dat je de grauwe middelmaat van het peloton bent ontstegen. Een trui onderstreept je prestatie, het maakt overwinningen tastbaar. En dat geldt dubbel voor kampioenstruien. Als je Nederlands kampioen wordt, dan win je daarmee het recht om een jaar lang te paraderen in het rood-wit-blauw. Het rood-wit-blauw is van de kampioen en van de kampioen alleen. Sinkeldam won vorige week het rood-wit-blauw, maar jij hebt het hem weer afgenomen. Zijn trui is niet wezenlijk anders dan dat van zijn teamgenoten of dat van andere renners in het peloton. Hij is kampioen, maar hij mag er niet trots op zijn. Trouwens, ik hoef je de waarde van truien niet uit te leggen. Toen je kopman de Giro won, verbood je hem ook niet om een roze trui aan te trekken. En de afgelopen jaren reed hij zijn tijdritten in een rood-wit-blauw tijdritpak.