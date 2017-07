Gesink houdt woord en 'verliest' meer dan drie minuten

Na de goede tijdrit in Düsseldorf twijfelden sommige volgers eraan of Gesink daadwerkelijk van plan was om tijd te verspelen. De kopman van LottoNL-Jumbo lijkt immers prima in vorm. De afgelopen dagen probeerden Gesink en zijn ploeggenoten deze twijfel weg te nemen, en op het slotklimmetje naar Longwy voegde de Nederlander de daad bij het woord.



Ook van Bauke Mollema hoeven we deze Tour de France geen klassementsambities te verwachten. Hij rijdt in dienst van Trek-kopman Alberto Contador, en verspeelde 2.36. Marco Minnaard was vandaag de beste Nederlander: 85ste op 1.49 van Sagan.



