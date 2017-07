Groenewegen glashelder: Dit was geen correcte sprint

Greipel excuseert zich op Twitter: Sorry Sagan

4 juli André Greipel haalde na afloop van de vierde rit hard uit naar Peter Sagan. ,,Er is een renner in een regenboogtrui die denkt dat hij zich alles maar kan permitteren.'' Na het bekijken van de beelden stelde de Duitser zijn mening bij. ,,De beslissing van de jury was te zwaar.''