Het is over, Titi. Het is over.

Lieve Titi,

Dat was het dan. Je laatste kans. Gisteren, in de rit naar Salon-de-Provence, had het moeten gebeuren. De Laatste Grote Titi Show. De laatste keer dat je met bekkentrekkend, schokschouderend en met tong uit je bakkes naar de overwinning reed.



Het gebeurde niet. Je wilde wel, maar je kon het niet. Het is geweest, Titi. Je hebt je streken niet verleerd, maar je benen zijn versleten. Dat is geen schande. Je rijdt tegen jochies die bij wijze van spreken je zoon hadden kunnen zijn. (Al vraag ik me dat van Cyril Gautier serieus wel eens af.)

Wel, wat ik wil zeggen is dit. (Ik vertrouw erop dat je deze brief aan niemand laat lezen en dat alles wat hieronder staat tussen ons blijft.) Ik weet dat ik de afgelopen jaren soms een beetje hatelijk tegen je heb gedaan. Een beetje afstandelijk. Een beetje flauw. Die keer dat ik je vergeleek met zo’n hurktoilet op een Franse camping – dat had ik niet moeten doen. Sorry, Titi. Ik meende het niet zo. Ik liet me een beetje meeslepen.



Stiekem hè, stiekem, heb ik al die jaren van je genoten. Het was zó heerlijk, zó makkelijk, zó fijn om op je af te geven als je weer een keer de hele dag met je kanis op de buis was. Je was the guy who you love to hate. De Rudi Völler van het wielrennen. De Pepe van het peloton. Maar ondertussen was je al die jaren ook een van de weinige coureurs die áltijd ten aanval trok. Niks robotwielrennen, niks fietsen met een rekenmachine, maar de hele dag met je tong in de wind.

Ik was een keer op een persconferentie van je, toen je de gele trui droeg. Er waren honderdmiljoen Franse journalisten die je voeten likten. Aan het einde van de persconferentie, toen ik al mijn moed had verzameld, stelde ik je de vraag of je er mee zat dat het halve peloton je een lulhannes en een B-acteur vond. Je moest eerst heel hard lachen en toen zei je: ,,Ik fiets niet om vrienden te maken. Ik fiets om wedstrijden te winnen.” Daar kon ik geen speld tussen krijgen, eerlijk gezegd.



Vandaag rijd je nog een tijdrit, morgen fiets je in Parijs je laatste rondjes als wielrenner. Je zult nog een aanval doen op de Champs-Elysées, maar jij en ik weten allebei dat het deze keer voor de show is – en voor de show alléén. Maar ik zal, als niemand het ziet, stilletjes voor je klappen.

Het is over, Titi. Het is over.

Ik zal je missen.

Snif.