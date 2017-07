Kittel is weg, welke sprinter staat nu op?

Stel dat Marcel Kittel, de snelste sprinter in het peloton, woensdag na zijn valpartij niet was uitgestapt in de Tour. Dan had de Sunweb-ploeg vandaag, net als drie dagen geleden, de koers in de eerste vijftig kilometer op weg naar finishplaats Salon de Provence hard gemaakt op de Col Lebraut en de Côte de Bréziers. Om zo de Duitser op achterstand te rijden en de eigen troef Michael Matthews met een voorsprong in het puntenklassement naar Parijs te laten rijden.



Maar Kittel is naar huis, want de Tour verloor haar zoveelste ster. Het wegvallen van hem heeft in het peloton tot een machtsvacuüm geleid. Voor Sunweb is er plots geen noodzaak meer om door te trekken. Ploegmaat Ramon Sinkeldam twijfelt zelfs of Matthews vandaag meesprint voor een eventuele derde ritwinst. ,,Mocht er iets misgaan en hij breekt zijn sleutelbeen, dan ben je de groene trui kwijt. Kijk, in Parijs trekken we hem wel over de streep, maar nu is het nog te ver.’’



Als Sunweb al meesprint, grote kans dat Nikias Arndt of Sinkeldam zelf mag proberen voor de dagzege te gaan.



Daarbij lijkt de rit van Embrun naar Salon de Provence, met onderweg drie hellingen van de derde categorie, geschikt voor vluchters. Ook nu laat het gemis van Kittel zich voelen. Zijn ploeg Quick-Step heeft geen baat meer bij een massasprint, dus gaat niet in de achtervolging. Sterker: het is eerder te verwachten dat een van de overgebleven blauw-wit-hemden meegaat in de vlucht. ,,Met Jack Bauer en Zdenek Stybar hebben wij nu mannen die voor de ontsnapping mogen gaan’’, zegt ploegleider Davide Bramati. ,,Zondag in Parijs zal het traditiegetrouw sprinten worden, maar nu denk ik voor 90 procent zeker te weten dat een vlucht het zal halen. Het is een lange, lastige rit om te controleren en wij en Sunweb gaan het niet meer proberen.’’



Dus als ze willen meesprinten, moeten de formaties van Dylan Groenewegen, André Greipel, Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff aan het werk. ,,Ploegen als Lotto-Soudal, Lotto-Jumbo en Katoesja hebben baat bij een sprint’’, weet Sinkeldam. ,,Als zij er voor willen rijden: prima. Wij gaan niet het initiatief nemen.’’