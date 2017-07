Mollema weet: na uitvallen Gesink is hij Nederlands hoop

Door Thomas Sijtsma

Op de eerste rustdag sloeg Mollema (30) het traditionele uurtje fietsen met zijn ploeg Trek-Segafredo over. Gewoon om te testen hoe de benen op die relatieve rust vandaag reageren. Als renner bij de eerste tien in het klassement was dat de afgelopen jaren geen optie. Te risicovol.

Dat risico wil hij deze Tour best lopen, een vlakke rit als vandaag beschouwt Mollema toch al als halve rustdag en een goed klassement gaat hij toch niet rijden. ,,Dat is sowieso kansloos’’, zegt Mollema, op plek 27 de best geklasseerde Nederlander. ,,Een plek bij de eerste twintig heb ik niets aan. Veel liever win ik een etappe. Ik besef dat mijn kansen gaan komen nu Contador in het klassement is weggezakt.’’

Rondeboek

Om ritwinst te bewerkstelligen heeft de klimmer van Trek-Segafredo al stiekem zitten bladeren in het rondeboek van de Tour. In de resterende weken ziet Mollema zes kansen voor avonturiers. Ten minste twee of drie keer wil hij in de kopgroep mee. In zijn bewoordingen: ‘een gokje wagen’.

Op zondag heeft Mollema al ervaren hoe het is om met een grote groep voor het peloton uit te rijden. Sterker nog, op de laatste klim van de buitencategorie trok Mollema de vluchtgroep uit elkaar. Het was de bedoeling dat Contador later in de rit zou aansluiten en zo met zijn belangrijkste adjudant tijdwinst kon pakken.

Maar dat bleef uit, Contador viel twee keer en moest al vroeg lossen. Toen de favorieten met Froome, Aru en Bardet voorbij Mollema kwamen, wist de klimmer niet waar zijn kopman zat. ,,Ik zat te kijken en zag niks. Later keek ik nog eens achterom en zag ik weer niks. Pas in de laatste kilometer naar de top heb ik nog werk voor hem kunnen verzetten. En daarna natuurlijk nog in de afdaling en het vlakke deel.''

Berggeiten

Met Mollema smeden tenminste nog twintig berggeiten snode plannen. Die concurrentie doet Mollema weinig, ook niet met de Giro d’Italia in zijn benen. ,,Zondag zaten 37 renners met mij in de ontsnapping en maar één was beter dan ik.’’

,,In de ontsnapping komen, is niet zo lastig als sommige renners beweren’’, beweert Mollema. ,,Vooral als het bergop gaat, is het gewoon rijden. Dan ben ik als klimmer in het voordeel. Met een vlak begin van een etappe, probeert iedereen het. Dan is het wel moeilijk. Daarom zal je me eerder op de tweede dag dan de eerste dag in de Pyreneeën zien.’’

En als hij al die concurrenten dan niet lost op de beklimmingen, heeft Mollema nog een ander wapen. ,,Als ik de benen heb, kan ik in een groepje vertrouwen op mijn eindschot. Na het uitvallen van Robert Gesink ben ik nu wel een beetje de Nederlandse hoop, hè?’’