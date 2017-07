Planche des Belles Filles: geen mythe, wel scherprechter

Ook in 2014, tijdens de tweede Touraankomst ooit bovenop Planche des Belles Filles, speelde de etappe immers een hoofdrol. Froome was er toen al niet meer bij, als titelverdediger uit de belangrijkste wielerronde gevallen in de helse kasseientocht naar Arenberg.



Alberto Contador, de andere topfavoriet, haalde de voet van de klim ook al niet. Hij vloog tweemaal van zijn fiets in de afdaling naar de Platzerwasel. ,,Ik was gretig om daar te winnen en ik was in goede vorm, maar ik ben nooit boven gekomen en belandde uiteindelijk in het mobiele hospitaal”, blikt Contador nu terug.



Na zijn tweede val had de Spanjaard zijn weg nog twintig minuten vervolgd met een van pijn vertrokken gezicht. Rond een uurtje of vier zat hij alsnog op de achterbank van de volgauto van Saxo-Tinkoff. Het ging niet meer. Nadat hij hinkend het mobiele hospitaal halverwege de col had opgezocht, bleek op röntgenfoto’s dat zijn scheenbeen was gebroken.



De rijke teameigenaar Oleg Tinkov brieste in de daaropvolgende uren in het rond. Inmiddels is de steenrijke Rus uit het peloton verdwenen, al laat hij zich op Twitter nog altijd laatdunkend uit over ploegleider Steven de Jong en Contador.