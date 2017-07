Seizoen lijkt voorbij voor Valverde na dramatische val

Valverde liep een gebroken linkerknieschijf, een gebroken bot in zijn linkerenkel en een diepe snijwond in zijn scheenbeen op. Gevreesd wordt dat hij een streep kan zetten door dit seizoen. ,,De verwachte hersteltijd is zo lang, dat hij waarschijnlijk niet meer zal racen dit jaar'', aldus de ploegleiding



Een drama natuurlijk voor Valverde, die volgens kenners hoge ogen gooide voor een topklassering. De afgelopen vier jaar eindigde hij telkens in de top-10. Valverde won dit voorjaar voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik en zelfs voor de vijfde keer de Waalse Pijl. Hij ging in de Tour van start als kopman samen met de Colombiaan Nairo Quintana.



Valverdes team Movistar meldde via Twitter dat andere verwondingen verder worden onderzocht. De renner klaagde ook over een pijnlijke zij. ,,Dit is een droevige dag voor ons'', meldde ploegdirecteur José Vicente Garcia. ,,We dachten eerst aan een val zonder gevolgen, zoals zo vaak gebeurt. Maar toen we zagen dat hij niet kon opstaan, wisten we dat het ernstig was.''