Sunweb met Barguil en Ten Dam naar Tour de France

Het was lang onzeker of Barguil de Tour zou halen nadat hij in de Ronde van Romandië bij een val een bekkenbreuk had opgelopen. In het Critérium de Dauphiné maakte hij onlangs zijn rentree, maar een opvallend optreden werd het niet. Barguil eindigde als dertigste, bijna een half uur achter de Deense winnaar Jakob Fuglsang.



Sunweb maakt vandaag via Twitter elk uur een renner bekend die de Tour de France zal rijden. De deelname van de Australische sprinter Michael Matthews en de Duitser Nikias Arndt was al zeker. Barguil werd veertiende bij zijn debuut in de Tour in 2015, vorig jaar eindigde hij als 23ste. Dit jaar gaat hij zich volgens de ploeg vooral richten op dagsucces in de bergen.