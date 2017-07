Voortaan heet dit Mollemalen

De wind stond recht in zijn bakkes. Het asfalt zoog aan zijn wielen. Het was smerig heet. Zijn tong hing op zijn voorwiel, zijn helm stond scheef en in de wallen onder zijn ogen kon je een buslading Japanse toeristen verstoppen.



Maar zo heeft Bauke Mollema het ’t liefst. En dus viel hij aan.



Er was nog 30 kilometer te rijden. De rest van de kopgroep keek naar elkaar. Niemand reageerde. Ze zagen hem rijden, 100 meter verderop. Die Mollema zou vanzelf wel terug komen waaien. Dat was een inschattingsfout. Maar dan wel eentje die ik kan begrijpen. Ik was erbij, miljoenmiljard jaar geleden, toen Mollema zijn eerste rit won in een Spaans etappekoersje – en het ging precies op dezelfde manier. Hij nam 100 meter voorsprong, we zagen hem zwoegen in de verte, we dachten dat hij wel zou breken. Sterker nog: we lachten hem uit. Met zijn scheve helm, zijn flaporen en die slinger-de-slanger-stijl van hem.



Wel, we weten hoe het afliep. Mollema won die rit in dat Spaanse rondje, groeide uit tot een van Nederlands beste klassementsrenners ooit en reed gisteren naar zijn eerste etappezege in de Tour. Hij deed het op zijn Mollema’s: met alles wat hij had. Harkend, stoempend, duwend, trekkend, slingerend. Maar het is zó eigen, zó authentiek, dat ik zou willen voorstellen om het voortaan Mollemalen te noemen.