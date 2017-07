‘We moeten resetten en verdergaan’

Door Lisette van der Geest

Met het uitvallen van Robert Gesink mist Lotto-Jumbo zijn grootste uithangbord. Gesink was de man in vorm, degene die binnen de Nederlandse wielerploeg de meeste kans maakte op etappewinst, totdat hij zondag zijn ruggenwervel brak en noodgedwongen uit de Tour stapte. Na de rustdag van gisteren is de grote vraag: hoe gaat de ploeg nu verder?

Naast Gesink verloor Lott0- Jumbo eergisteren ook Jos van Emden. Die staat deze maandagmiddag voor het ploeghotel in Périgueux te wachten op zijn koffers. Zijn teamgenoten hebben een rustdag, hij reist terug naar Nederland. Zijn benen zijn leeg na een zwaar voorprogramma. Parijs is te ver en dus heeft Lotto-Jumbo nog maar zeven man over. ,,Dan mis je twee pionnen. En dat is heel zuur”, zegt ploegleider Nico Verhoeven. ,,Dat terwijl het zaterdag na de tweede plaats van Robert juist naar meer smaakte.” Het uitvallen van Gesink noemt hij ‘een drama’.

De grootste kans op ritwinst was met Gesink, geeft zowel Van Emden als Tom Leezer, teamgenoot en vriend van de renner, toe. ,,Daar moeten we eerlijk in zijn. In die zin worden de komende weken niet makkelijker, maar nog steeds hebben we kansen. Dus moeten we resetten en verdergaan”, zegt Leezer. Die knop zet hij vandaag om.

Slachtoffer

Vooropgesteld, zo benadrukt iedereen binnen het team: Lotto-Jumbo is niet de enige ploeg met verlies. Na de etappe van zondag moesten meer belangrijke renners de Tour verlaten. Verhoeven somt op: ,,Richie Porte bij BMC, BORA-Hansgrohe had na de diskwalificatie van Peter Sagan alleen Rafal Majka nog over, die is nu ook naar huis. Wij missen Gesink. En Van Emden in de sprinttrein, maar wij zijn zeker niet het enige slachtoffer van valpartijen. Of het nou linksom of rechtsom is, veel ploegen missen wel een pionnetje.”

Als Gesink voor het team telde als plan A, moet Lotto-Jumbo vandaag, in de tiende etappe van de Tour, overstappen naar plan B. Al ziet Verhoeven dit anders. De tactiek blijft in grote lijnen hetzelfde, zegt hij. ,,Als je puur naar de kansen op overwinningen kijkt, zijn die nu afgenomen. Maar als het om de ritoverwinningen gaat hebben we naast Robert ook altijd Primoz (Roglic, red.) als kanshebber gehad. Hij kan ook écht meedoen. Al wordt het voor hem zonder Robert wel lastiger.”

Zowel Verhoeven als teamdirecteur Richard Plugge wil positief blijven. Plugge: ,,Al missen we door het verlies van Robert wel een heel belangrijke kracht. Maar we zeiden vanaf het begin van de Tour: we hebben elke dag kans op een etappezege. Dat gold destijds dus mét Robert, maar ook zonder hem geldt dat nog steeds. Maar het is wel zo dat hiermee een van onze twee troeven voor een Nederlandse etappewinst verdwenen is. En dat is erg jammer.”

De teamdirecteur noemt Dylan Groenewegen als ander uithangbord. De sprinter met grote ambities, die inmiddels over de helft van een meerjarenplan is dat moet leiden naar Toursucces. Zowel Groenewegen als de ploegleiding riep al dat de sprinter ook deze editie zou kunnen oogsten. Desondanks kwam hij vooralsnog niet verder dan plaats vijf.

Op de dag dat Gesink jammerlijk naar het ziekenhuis werd afgevoerd, reed George Bennett de top tien van het klassement binnen. Een welkome verrassing voor de ploeg, al heeft de Nieuw-Zeelander de harten van de Nederlandse fans nog voor zich te winnen. Plugge: ,,En Robert had met zijn kennis George nu goed kunnen helpen en tips kunnen geven. Dus dat is een groot nadeel.’’

Dat beaamt Van Emden, vlak voordat hij in de auto stapt voor vertrek. ,,Uiteindelijk is er nog niks verloren. Als de ploeg is gebouwd rond Gesink, rijd je misschien verloren rond. Dat is niet zo, dus dat gaat met deze ploeg niet gebeuren. Er zijn nog twee renners over die ik zo een rit zie winnen.”

