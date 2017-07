Aké pareert kritiek Conte over 'ongeduldige' Chelsea-talenten

Conte zag met Aké, Bertrand Traoré (Lyon), Nathaniel Chalobah (Watford) en Dominic Solanke (Liverpool) veel jonge spelers vertrekken bij Chelsea. Daarom zei de Italiaan dat de talenten de club meer zouden moeten vertrouwen. ,,Jonge voetballers verliezen hun geduld te snel. Ze denken dat ze heel snel in de basis kunnen starten. Hun adviseurs hebben het bij het verkeerde eind. Terwijl je op dit niveau eerst hard moet werken, sterk en heel goed moet worden.’’



Aké: ,,Ik heb maar een korte carrière, ik ben 22 nu. Ik denk dat ik een goede ervaringen heb opgedaan in het spelen van wedstrijden. Daar wil ik mee doorgaan. Ik ben naar Bournemouth gegaan om meer aan spelen te komen, want dat is belangrijk voor mij. Er zijn ook bij Bournemouth natuurlijk geen garanties, maar ik denk dat als ik hard werk ik een kans maak.’’



Aké stond al sinds 2012 onder contract bij Chelsea. Hij speelde in totaal 7 competitiewedstrijden voor de Londense club. De verdediger werd vanaf 2015 uitgeleend aan Reading, Watford en Bournemouth. De Zuid-Engelse ploeg nam Aké vorige maand voor een clubrecord (23 miljoen euro) definitief over van Chelsea.