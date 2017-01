Alleen medische keuring scheidt Boëtius van Racing Genk

Boëtius wordt in Genk de vervanger van Leon Bailey, die naar Bayer Leverkusen is verhuisd.



De 22-jarige Boëtius, die tussen 2012 en 2015 drie seizoenen in De Kuip speelde, zit momenteel op een dood spoor bij Basel. In de zomer van 2015 tekende hij voor vier seizoenen in Zwitserland maar daar komt hij maar weinig aan spelen toe. Boëtius is geen onbekende voor Albert Stuivenberg. De coach van Racing Genk had hem even onder zijn hoede bij Jong Oranje en was jeugdtrainer bij Feyenoord.