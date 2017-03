Bendtner tekent voor drie jaar bij Rosenborg

'Blind moet plaatsmaken voor Lindelöf bij United'

22 februari Daley Blind is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen bij Manchester United. Volgens de Engelse boulevardkrant The Sun is de club niet van plan om het contract van de Nederlander, dat loopt tot medio 2018, te verlengen. José Mourinho zou Victor Lindelöf van Benfica willen halen als vervanger.