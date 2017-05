Cillessen: Moet mijn opties bekijken als ik voor de winterstop weinig speel

De oud-Ajacied zegt tegenover de Spaanse krant Sport dat hij de kwaliteiten heeft om de plek van André Ter Stegen in te nemen onder de lat bij de Catalanen. ,,Natuurlijk. Als dat niet het geval was, zou Barça mij destijds ook niet gehaald hebben. Ik ben gehaald, omdat ze hier denken dat ik de potentie heb om te spelen."

Cillessen is zijn plek bij Oranje kwijt geraakt, nu hij weinig aan spelen toe komt. Toch heeft hij niet nagedacht over een transfer. ,,Ik ben hier op mijn plek. Als ik volgend jaar weinig aan spelen toe kom, dan ga ik in de winterstop mijn opties bekijken. Ik praat ook veel met Dick Advocaat en hij heeft me gezegd dat als ik goed speel, ik zeker geselecteerd kan worden."