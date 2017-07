Feyenoord aast op St. Juste, verdediger ziet transfer zitten

Feyenoord moet waarschijnlijk diep in de buidel tasten voor St. Juste. Hij heeft nog een contract tot medio 2018, maar sc Heerenveen heeft een eenzijdige optie om die verbintenis met twee seizoenen te verlengen.



Voor St. Juste is het duidelijk: hij wil graag naar Feyenoord. St. Juste ziet een binnenlandse transfer, bij een Nederlandse topclub, als een ideale vervolgstap in zijn carrière.



Vorig jaar had St. Juste al oren naar een transfer, toen HSV belangstelling toonde. Heerenveen hield de boot toen af. HSV kwam in de winterstop terug bij St. Juste, maar op dat moment had de verdediger zelf geen interesse in een overstap naar Duitsland. HSV streed vorig seizoen tegen degradatie en handhaafde zich uiteindelijk ternauwernood in de Bundesliga.



Technisch manager Gerry Hamstra bevestigt noch ontkent de berichtgeving rond St. Juste. ,,Wij zijn een club die goede spelers heeft, dan is het logisch dat daar belangstelling voor komt. Als een club een marktconforme prijs biedt dan denken we erover na. Het is niet zo dat we onze kroonjuwelen zomaar in de etalage zetten.''