'Klaassen bezig aan laatste weken bij Ajax'

Volgens de Italiaanse krant moeten geïnteresseerde clubs zo'n 15 miljoen euro neerleggen voor Klaassen, die al sinds 2004 bij Ajax zit. De middenvelder debuteerde in 2011 in het eerste elftal en sinds vorig seizoen is hij aanvoerder. Bij de geïnteresseerde clubs worden onder meer het Engelse Everton en Napoli uit Italië genoemd.