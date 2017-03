Locadia verlengt tot 2020 bij PSV

Locadia debuteerde in september 2011 in het eerste van PSV. De voormalig jeugdinternational groeide de seizoenen daarna uit tot vaste waarde. Dit seizoen raakte Locadia in augustus geblesseerd. Onlangs maakte hij pas zijn rentree.

,,We zijn hier sinds het begin van het seizoen al mee bezig. Toen ik geblesseerd raakte wilde PSV verlengen, maar heb ik even gewacht. Ik wilde fit worden. Dat is gelukt. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen. Ik wil hier doorgroeien en vooral veel spelen'', aldus Locadia, die het nog te vroeg vindt voor een stap naar het buitenland. ,,Ik wil eerst een jaar meemaken waarin ik als basisspeler enorm belangrijk kan zijn.''