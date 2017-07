Luckassen verkiest PSV boven Feyenoord

Rüdiger eerste grote aankoop Chelsea

19:38 Chelsea heeft vandaag de eerste grote aankoop voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Manager Antonio Conte krijgt bij de Engelse kampioen de beschikking over Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger komt voor 35 miljoen euro over van de Italiaanse topclub AS Roma, dat mogelijk nog eens 4 miljoen aan bonussen ontvangt.