Nieuw record in Nederland: 582 transfers

De voetbalbond registreerde 170 spelers die de overstap maakten naar een buitenlandse club, 133 spelers kwamen van het buitenland naar Nederland en 279 spelers verkasten binnen Nederland van club.



De overstap van Jean-Willy Mapinga van NEC naar Almere City was deze zomer de eerste transfer die de KNVB behandelde. In de laatste 24 uur maakten 52 spelers de overstap. Markus Henriksen was de laatste. De 24-jarige Noorse middenvelder stapte vlak voor het het verstrijken van de deadline over van AZ naar het Engelse Hull City.



De overgang van Hakim Ziyech van FC Twente naar Ajax was de meest opvallende transfer vlak voor het sluiten van de markt. De 23-jarige spelbepaler ondertekende eerder deze week een contract tot medio 2021 bij de Amsterdamse club. FC Twente en Ajax kwamen een afkoopsom van 11 miljoen euro overeen. Ajax zag vorige week doelman Jasper Cillessen vertrekken naar FC Barcelona en haalde als vervanger Tim Krul weg bij Newcastle United.



De KNVB somde de overschrijven in de zomerse transferperiode van de laatste jaren op. In 2010 noteerde de bond 452 profs die van club veranderde, in 2011 waren het er 509, in 2012 543, in 2013 471 en in 2014 533.