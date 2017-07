Oud-PSV'er 'Zanka' naar Premier League

'Zanka' kwam in 2012 naar PSV, maar overtuigde in Eindhoven nooit. Sterker nog, het werd een nogal ongelukkig huwelijk. Aan het einde van zijn periode in PSV was hij zelfs bij Jong PSV, waar hij zijn duels afwerkte, regelmatig de draad kwijt. In zijn thuisland richtte de Deen zich weer op en nu heeft hij zijn transfer naar de Premier League te pakken.