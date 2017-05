Paul Gladon op weg terug naar Heracles

Het was nogal een verrassing toen Gladon vorig jaar in navolging van Wout Weghorst (AZ) vertrok bij Heracles. De aanvaller zat in zijn eerste seizoen veelal op de bank, maar zou na het vertrek van Weghorst de eerste spits worden. Maar het aanbod om naar Engeland te gaan, kon hij niet weigeren. Heracles trok Samuel Armenteros aan, die doet het zo goed, dat de kans niet groot is dat hij blijft. Tweede spits Vermeij is herstellende van een kruisbandblessure.