Riedewald op weg naar 'een heel mooie club'

Jairo Riedewald is voor de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Hippau druk met zijn telefoon. De verdediger belt met hem thuisfront over zijn aanstaande transfer naar een nog niet bekende club.

Door Nik Kok

,,Het is in elk geval een heel mooie club. En niet in Rusland", laat hij los. ,,En ook niet één."

Meerdere clubs hebben belangstelling, zo liet technisch directeur Marc Overmars weten aan hem. Vanmiddag liet hij aan de nieuwe trainer Marcel Keizer weten dat hij de oefenwedstrijd tegen Werder liever niet zou spelen met het oog op de aanstaande transfer. Die trainer verwijt hij niets. ,,In de korte tijd heb ik goed met hem gewerkt. Daar ligt het niet aan."

Wel deed het hem pijn dat hij rugnummer 36 kreeg toegewezen. Vorig seizoen speelde hij nog met nummer 4. ,,Opeens was ik, zonder overleg mijn nummer kwijt. Ja dan knapt er wel iets ja. Een duidelijk signaal, zonder dat ik er verder iets over hoorde. Geen uitleg dan weet je als speler wel genoeg. Het heeft overigens niets met deze trainer te maken, in hem heb ik veel vertrouwen.''

Voor Riedewald was het vorige seizoen onder trainer Peter Bosz een grote teleurstelling. Hij raakte zijn basisplaats kwijt en kwam nog maar summier in actie voor Ajax. Riedewald doorliep de jeugdopleiding van de club en debuteerde in 2013 voor de club.