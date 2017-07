Rüdiger eerste grote aankoop Chelsea

Rüdiger (24) verbindt zich voor vijf jaar aan Chelsea. Hij gaat bij de 'Blues' met het rugnummer 2 spelen. De Duitser won onlangs met de 'Mannschaft' het toernooi om de Confederations Cup. Rüdiger speelde eerder in eigen land voor VfB Stuttgart. De afgelopen twee jaar was hij een vaste waarde in de defensie van AS Roma. De Italianen trokken met de Mexicaan Héctor Moreno (PSV) al een vervanger voor Rüdiger aan. AS Roma haalde met Rick Karsdorp van Feyenoord ook een nieuwe rechtsback.