Tien extremen in de transfergekte

Transfergekte in China

Verreweg de grootste bedragen werden uitgegeven door de Chinese clubs. De Braziliaanse middenvelder Oscar spande de kroon. Het Chinese Shanghai SIPG, dat afgelopen jaar ook al Hulk aan zich verbond, maakte ruim zestig miljoen euro over aan Chelsea.



Een andere opvallende naam die naar China verkaste, is die van Carlos Tévez. De 32-jarige Argentijn wordt bij Shanghai Shenhua de bestbetaalde voetballer aller tijden: hij strijkt per dag liefst één ton op.



Ook vanuit de Eredivisie vertrok een speler naar China. Nemanja Gudelj vertrok naar Tianjin Teda. De Chinese club telde naar verluidt vijf miljoen euro neer voor de Serviër.

Logo Volledig scherm Oscar wordt ontvangen in China. © Photo News

Duurste Eredivisie: Neres naar Ajax

Ajax slaagde er op de laatste dag van de deadline in de Braziliaanse tiener David Neres aan zich te binden. Ajax betaalde ruim twaalf miljoen euro aan São Paulo. Dit bedrag zorgt ervoor dat Neres nu de duurste aankoop uit het buitenland ooit is voor een nederlandse club. Hij stoot hiermee Mateja Kezman van het hoogste treetje, voor hem werd in 2000 ruim elf miljoen euro neergeteld.

Logo Volledig scherm David Neres © VI IMAGES /

Inkoopwoede Roda

De eredivisieclub die het minst stil heeft gezeten deze winter is Roda JC. Met liefst negen aanwinsten spande de club uit Kerkrade de kroon wat nieuwe spelers betreft. De nieuwe Zwitserse mede-clubeigenaar Aleksei Korotaev zorgde voor een geldinjectie. Hij zorgde er zelfs voor dat Nicolas Anelka als adviseur aan de club verbonden werd.

Noors supertalent naar Heerenveen

Nog maar vijftien jaar oud was Martin Ødegaard, toen hij als supertalent werd binnengehaald bij Real Madrid. Hij werd zelfs de jongste speler ooit die debuteerde in het eerste elftal van Real, maar was niet in staat een vaste basisplaats te bemachtigen. In januari werd bekend dat Heerenveen de 18-jarige Noor voor achttien maanden huurt van De Koninklijke.

Logo Volledig scherm Martin Ødegaard © Photo News

Krul naar AZ

Tim Krul hoopte met veel speeltijd bij Ajax een basisplek onder de lat bij zijn vaste werkgever Newcastle United af te dwingen. Echter, hij maakte door blessureleed en sterke prestaties van André Onana nog geen enkele officiële minuut voor de Amsterdammers. Alles leek erop dat hij verhuurd zou worden aan Watford. Hier kreeg hij echter geen garantie tot speeltijd en verkoos AZ dus boven de club uit de Premier League.

Logo Volledig scherm John van den Brom en Krul © Ed van de Pol

Draxler naar PSG

Julian Draxler gold jarenlang als een van de grootste talenten van het Duitse voetbal. Met een bedrag van liefst 42 miljoen euro is Draxler de grootste aankoop van technisch directeur Patrick Kluivert tot nu toe. In 2015 verruilde de vleugelaanvaller nog voor een recordbedrag Schalke 04 voor Wolfsburg, dat hem toen voor 36 miljoen euro ophaalde in Gelsenkirchen.

Kishna en El Ghazi herenigd

Wie had twee jaar geleden verwacht dat Ricardo Kishna en Anwar El Ghazi in 2017 samen bij de nummer elf van de Franse Ligue 1 zouden spelen? Als de nieuwe toptalenten op de flanken bij Ajax én het Nederlands Elftal werden ze beschouwd. In 2015 maakte Kishna echter de overstap naar het Italiaanse Lazio, waar hij mede door blessureleed geen basisplaats heeft kunnen veroveren. El Ghazi moest na de komst van Bertrand Traoré voornamelijk toekijken van de bank. Hij uitte zijn ongenoegen hierover tegen Peter Bosz, die hem na een incident op de training zelfs uit de selectie zette.

Logo Volledig scherm El Ghazi en Kishna © PRO SHOTS

Payet terug naar Frankrijk

Na een slecht verlopen eerste seizoenshelft drong Dimitri Payet aan op een transfer. Hij dwong zijn club West Ham United mee te werken aan een vertrek door simpelweg niet meer in actie te komen tot een transfer. Marseille maakte hier handig gebruik van. De voormalig Franse topclub had na de overname in 2016 genoeg budget om aankopen te doen, en betaalde ruim 29 miljoen euro aan de Londense club.

Wildschut naar Norwich

Het kwam als een grote verrassing toen bekend werd dat Yanic Wildschut van Wigan Athletic naar Norwich City zou vertrekken. De buitenspeler die The Latics vorig seizoen nog hielp kampioen te worden van de Engelse League One, kwam voor ruim acht miljoen euro over. In 2014 verruilde Wildschut Heerenveen voor een Engels avontuur bij Middlesbrough. Hier kon hij echter geen basisplaats afdwingen, waarna hij zijn heil een divisie lager zocht bij Wigan.

Logo Volledig scherm Yanic Wildschut © getty

Robert Mühren

Als donderslag bij heldere hemel kwam gisteren het nieuws dat Robert Mühren AZ verruilt voor Zulte Waregem. De aanvaller die net zijn draai leek te vinden in het basiselftal van John van den Brom, verkiest een vertrek naar de Belgische nummer drie.