Transfers wereldkundig maken, het kan op allerlei manieren

Paul Pogba naar Manchester United

De transfer van Paul Pogba naar Manchester United was dé transfer van deze zomer. Met een prijskaartje van 105 miljoen euro verbrak hij zelfs de transferrecords van Gareth Bale en Cristiano Ronaldo. Bij zo'n grote klapper hoorde natuurlijk een grootse bekendmaking. Daar slaagde Manchester United glansrijk in. In samenwerking met Adidas en rapper Stormzy toonde Pogba aan dat hij meer kan dan voetballen.



Het meest opvallende van de bekendmaking was het tijdstip waarop de recordtransfer bekend werd gemaakt: om 00.45 uur Engelse tijd, 01.45 uur Nederlandse tijd. Eigenlijk pas voor het eerst dat bij het bekendmaken van een grote transfer geen rekening werd gehouden met Europa. ,,Een zeer slimme zet van de club", zegt media- en voetbalkenner Rob Wilson van de Sheffield Hallam University in de Daily Star. ,,Ze hebben dit 's nachts bekendgemaakt voor de markten in Azië en de Verenigde Staten, om zeker te zijn van veel exposure. Dat bewijst het enorme aantal filmpjes en foto's dat de club sinds vannacht naar buiten heeft gebracht ook: ze wilden maximale bekendheid. Dat is Manchester United goed gelukt."



,,Die transfersom wordt overschaduwd door alle inkomsten die United door deze deal krijgt. Het is duidelijk dat hij zich bij een illuster rijtje met commerciële big boys als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar en Gareth Bale voegt. Pogba is de volgende in dat rijtje", aldus Wilson.