Transfervrije Holla tekent voor drie jaar bij FC Twente

Door Leon ten Voorde

Holla is transfervrij. Hij speelde het voorbije seizoen voor PEC Zwolle. In de eerste competitiehelft deed hij dat op amateurbasis, in de winterstop tekende hij een contract voor een half jaar. Holla doorliep de opleiding bij FC Groningen en speelde daarna voor VVV, ADO den Haag en het Engelse Brighton. Zwolle wilde graag verder met Holla, maar hij gaf de voorkeur aan een langdurige verbintenis in Enschede.

Karakterspeler

Volgens trainer Rene Hake kunnen Holla en Kamohelo Mokotjo prima samenspelen, maar algemeen wordt toch aangenomen dat Twente met de komst van de defensieve middenvelder inspeelt op het waarschijnlijke vertrek van de Zuid-Afrikaan. Twente ziet in Holla een karakterspeler, die de nodige routine aan de jonge selectie toevoegt. ,,In de categorie transfervrije spelers is hij de beste die we kunnen krijgen'', gaf Hake eerder aan.