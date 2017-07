TT: 133 miljoen voor 18-jarige Mbappe, Sanchez gespot in Parijs

Het transferrecord gaat weer verbroken worden, zo denkt The Sun. Volgens de Engelse krant is Real Madrid rond met AS Monaco om Kylian Mbappe over te nemen. Voor de 18-jarige spits zouden de Madrilenen 133 (!) miljoen euro willen betalen.



De transfersom zou kunnen dalen als Monaco Karim Benzema in de deal zou willen betrekken, maar de Fransen schijnen de spits niet te willen. Mbappe zelf zou ook al rond zijn met Real. Trainer Zinedine Zidane noemde de tiener al een 'enorm goede speler met een zeer goede personaliteit.'