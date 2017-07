TT: Ajax gaat voor Richarlison, Sneijder welkom in Utrecht

Ajax gaat voor Richarlison

Sneijder is 'welkom' bij FC Utrecht

'Behangkoning' John van Zweden hielp eergisteren via Twitter een opmerkelijk gerucht de wereld in. Wesley Sneijder, die vorige week zijn contract bij het Turkse Galatasaray ontbonden zag worden, zou bij FC Utrecht tekenen. Het 'nieuws' ging vervolgens als een lopend vuurtje, maar de kans dat de Utrechter ook daadwerkelijk voor de club uit zijn geboortestad gaat spelen, is bijzonder klein. Het management van Sneijder ontkende zijn komst in elk geval stellig. Trainer Erik ten Hag liet wel weten dat de 33-jarige recordinternational 'natuurlijk welkom is'.

Guardiola: UEFA maakt een grote fout

Pep Guardiola vindt dat de Europese voetbalbond UEFA de transfermarkt moet hervormen. Die moet volgens de coach van Manchester City korter open blijven. ,,De transfermarkt moet sluiten wanneer het voetbalseizoen begint. Helaas sluit die pas op 31 augustus. Dat is een grote fout van de UEFA. We zitten in een situatie dat we met jongens spelen die misschien wel snel vertrekken’’, aldus Guardiola, die met City flink inkocht.



Manchester City haalde eerder Ederson, Bernardo Silva en Kyle Walker binnen. Guardiola hoopt nog drie of vier spelers vast te leggen. Mogelijk gaat het dan om Real Madrid-back Danilo, Benjamin Mendy (AS Monaco) en Alexis Sanchez (Arsenal).