TT: Rafinha in beeld bij Arsenal, Chelsea leent Zouma uit

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Neymar neemt afscheid van ploeggenoten

Volgens Le Parisien is sterspeler Neymar nu wel heel dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain. Het Franse nieuwsmedium meldt dat de Braziliaanse buitenspeler al aan zijn medespelers heeft gemeld dat hij op het punt staat te vertrekken. Le Parisien meldt ook dat volgens Radio Catalunya de kans 95% is dat Neymar definitief weg gaat bij FC Barcelona. Daarmee zou er een einde komen aan het tijdperk van het gevreesde supertrio voorin bij Barça: M (Messi) - S (Suárez) - N (Neymar).

Volledig scherm Neymar (derde van rechts) op training samen met v.l.n.r: Suárez, Messi en Jordi Alba. © EPA

Arsenal wil Rafinha overnemen van Barça

Arsenal is bij Rafinha uitgekomen in de zoektocht naar een nieuwe middenvelder. Volgens Sky Sports zou Arsenal 30 miljoen euro moeten betalen aan FC Barcelona. Eerder gaf Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu aan dat Rafinha neit verkocht zou worden, maar daar lijkt nu dus verandering in te komen.

Volledig scherm Rafinha. © EPA

Zouma verlengt bij Chelsea, maar vertrekt

Verdediger Kurt Zouma heeft zijn contract bij Chelsea verlengd. Dat maakte Zouma op Instagram bekend. Daarnaast liet hij weten komend seizoen te worden uitgeleend aan Stoke City. Bij de Engelse landskampioen zou de 22-jarige Zouma het aanstaande seizoen waarschijnlijk weinig in actie komen.

Happy to announce that I have signed a new long term contract with @chelseafc & will be joining @stokecity on loan this season #SCFC Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 6:31 PDT

Sevilla richt pijlen op Sakho

Volledig scherm Sakho. © EPA Mamadou Sakho zou volgens Football España in de belangstelling staan van Sevilla. De Spaanse topclub moet dan wel het bedrag van 30 miljoen euro neertellen om de Fransman over te nemen van Liverpool. Ook AS Roma en Crystal Palace zouden Sakho graag over willen nemen.

Di Gennaro tekent bij Lazio

Davide di Gennaro speelt komend seizoen voor Lazio. De 29-jarige Italiaan komt over van Cagliari. Afgelopen seizoen scoorde Di Gennaro tweemaal in twintig wedstrijden in de Serie A. Het jaar daarvoor promoveerde hij met Cagliari naar de hoogste divisie in Italië. De middenvelder speelde eerder onder meer voor AC Milan, al kwam hij daar tot slechts één wedstrijd.

Spanjaard Manquillo opnieuw naar Engeland

Javier Manquillo heeft volgens BBC Sport een contract voor drie jaar getekend bij Newcastle United, dat volgend seizoen na één jaar afwezigheid weer terugkeert in de Premier League. Manquillo, rechtsback, komt over van Atlético Madrid, maar de Spanjaard werd sinds 2014 uitgeleend aan Engelse clubs: eerst aan Liverpool, later aan Sunderland. Manquillo tekent voor drie seizoenen bij de Magpies.

De laatste jaren speelde vaak een Nederlander rechts achterin bij Newcastle. Eerst Daryl Janmaat en afgelopen seizoen mocht Vurnon Anita die rol vervullen. Anita maakte de overstap naar Leeds United, terwijl Janmaat sinds de zomer van 2016 speelt voor Watford.

Volledig scherm Manquillo namens Sunderland in actie tegen Alexis Sánchez van Arsenal. © ANP

Fins jeugdinternational Ylätupa naar Ajax

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Saku Ylätupa en HJK Helsinki over de overgang van de middenvelder. Zodra de Finse speler de 18-jarige leeftijd heeft bereikt, tekent hij een contract met een looptijd van drie seizoenen, tot en met 30 juni 2020.

Ylätupa werd op 4 augustus 1999 geboren in Espoo, Finland. De jeugdinternational zal worden toegevoegd aan de selectie van Ajax onder 19.

Kolarov van Engeland naar Italië

Aleksandar Kolarov maakt definitief de overstap naar AS Roma. Dat meldt Sky Sports. De Serviër komt over van Mancester City en The Citizens ontvangen zo'n 6,5 miljoen euro voor de verdediger. Kolarov speelde zeven seizoenen in Manchester. In Italië was Kolarov al actief voor Lazio, de stadgenoot én aartsrivaal van AS Roma.

Dybala vervanger van Neymar bij Barça?

Mocht Neymar vertrekken bij FC Barcelona, dan zou Paulo Dybala wel eens de vervanger zijn van de Braziliaan. De 23-jarige Dybala, sinds 2015 actief voor Juventus, zou volgens Mundo Deportivo de overstap kunnen maken naar Spanje als Neymar daadwerkelijk verhuist naar Paris Saint-Germain. Dybala speelde eerder voor US Palermo.

Volledig scherm Dybala. © EPA

Hardeveld naar Heracles

Volledig scherm © ANP Heracles Almelo heeft Jeff Hardeveld vastgelegd. De 22-jarige verdediger komt over van FC Utrecht en heeft een contract getekend voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.



Hardeveld begon met voetballen bij Vitesse Delft en werd van daaruit opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hardeveld stapte in 2014 over naar FC Utrecht. Hiervoor maakte hij op 20 december 2014 zijn debuut in het betaald voetbal, tijdens een competitiewedstrijd tegen AZ.

Arnautovic medisch gekeurd bij West Ham

West Ham United heeft Marko Arnautovic bijna binnen. De Oostenrijker, die in het begin van zijn carrière nog actief was bij FC Twente, wordt deze middag medisch gekeurd bij West Ham. Dat meldt Sky Sports. Arnautovic zou 27 miljoen euro moeten kosten. De 28-jarige aanvaller komt over van Stoke City, waar hij vier jaar speelde. Eerder was hij actief voor Internationale en Werder Bremen.

Volledig scherm Arnautovic. © AFP

Cillessen wijst Crystal Palace van de hand

Doelman Jasper Cillessen ziet een tussentijdse overstap van Barcelona naar Crystal Palace vooralsnog niet zitten. Volgens diverse mediaberichten zou de voormalige Ajacied naar de huidige club van zijn vroegere trainer Frank de Boer willen verhuizen om weer wekelijks in actie te kunnen komen.

In zijn eerste seizoen bij Barcelona werkte hij slechts één competitiewedstrijd af. Wel mocht de international als tweede keeper, achter de Duitser Marc-André ter Stegen, in het Spaanse bekertoernooi opdraven. ,,Ik heb niet met Frank (De Boer, red.) gesproken'', verzekerde Cillessen. ,,Ik ken hem goed, maar ik ga niet naar hem toe. Ik ben heel gelukkig bij Barcelona.''

Volledig scherm Cillessen in het shirt van FC Barcelona. © epa

Neymar al na Amerikaanse tour naar Parijs?

Volgens het Spaanse Sport zou Neymar, die de laatste dagen veelvuldig in verband wordt gebracht met Paris Saint-Germain, al na de Amerikaanse Tour met FC Barcelona, naar Parijs gaan om dingen te bespreken met de clubleiding van PSG.

Volledig scherm Neymar. © AP

Benteke stelt De Boer en Crystal Palace gerust

Trainer Frank de Boer van Crystal Palace kan gerust zijn. Zijn trefzekere aanvaller Christian Benteke is niet van plan om op korte termijn te vertrekken, de vermeende belangstelling van onder meer Everton en Chelsea ten spijt. De 26-jarige Belg heeft veel vertrouwen in de kwaliteiten van de huidige selectie en hoopt onder De Boer zijn WK-deelname met de Rode Duivels veilig te stellen.

,,Ik ben heel gelukkig bij mijn huidige club'', liet de voormalige spits van Liverpool en Aston Villa weten. ,,Ik wil onderdeel zijn van het project van de nieuwe trainer en kijk heel erg uit naar het nieuwe seizoen. Het WK komt eraan en dat is voor mij ook een belangrijke reden om bij Crystal Palace te blijven. Bij deze club kan en wil ik presteren.''

Volledig scherm Benteke op een persconferentie. © AFP De Boer prees zichzelf gelukkig met de instelling van Benteke. ,,Een trainer heeft er soms baat bij als een WK opdoemt. Wat mij betreft, speelt Christian elke wedstrijd en maakt hij alle doelpunten die hij wil maken. Dat is goed voor de club, goed voor de trainer en goed voor hemzelf.''

Tottenham toont interesse in Mahrez

Tottenham Hotspur zou volgens Standard interesse hebben om Riyad Mahrez over te nemen van Leicester City. Mahrez zou al eerder hebben aangegeven te willen vertrekken bij de landkampioen van 2015/2016, maar Leicester wil ruim 55 miljoen euro voor de spelmaker uit Algerije. De Spurs zou alleen verder willen gaan als de vraagprijs omlaag gaat.

Volledig scherm Mahrez in actie tegen Manchester City. © AFP

NAC opnieuw in zee met Agyepong

NAC Breda kan ook komend seizoen op Thomas Agyepong rekenen. De Brabantse eredivisieclub huurt de 21-jarige vleugelspeler opnieuw voor een seizoen van Manchester City. De Ghanees traint vrijdag alweer mee met de A-selectie van coach Stijn Vreven.

Agyepong kwam via de Ghanese Right to Dream Academy terecht bij Manchester City. In het seizoen 2015-2016 speelde hij op huurbasis voor FC Twente. Bij NAC Breda was hij vorig seizoen een vaste kracht. In totaal speelde hij 31 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde.

Volledig scherm Agyepong. © Pro Shots

Coutinho in beeld bij Barça

FC Barcelona zou Philippe Coutinho graag willen overnemen van Liverpool. Dat meldt Sky Sports. De Braziliaanse spelmaker, die in 2013 bij Liverpool kwam, zou voor ruim 75 miljoen euro de overstappen kunnen maken naar Spanje. In januari tekende Coutinho echter tot 2022 bij in Engeland. De 25-jarige Coutinho was vorig seizoen op dreef: hij scoorde dertien keer en gaf zeven assists in 31 wedstrijden in de Premier League.

Volledig scherm Coutinho in actie namens Liverpool. © Action Images via Reuters

Kolarov mag weg van Guardiola

Coach Pep Guardiola van Manchester City houdt in zijn plannen voor het komende seizoen geen rekening meer met de Servische international Aleksandar Kolarov. De 31-jarige verdediger is volgens de Spaanse trainer dicht bij een overstap naar AS Roma, de club van de Nederlandse internationals Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Die verhuizing zullen de fans van Lazio hem niet in dank afnemen. Kolarov kwam tussen 2007 en 2010 voor die Romeinse club uit.

''Hij heeft me om een transfer naar Rome gevraagd'', liet Guardiola weten. ''Daar heeft hij eerder vertoefd en hij wil graag terug. Ik houd er niet van om spelers te behouden die zelf willen vertrekken. Daarom is een transfer naar AS Roma voor alle partijen nu de beste optie. Ik wens hem en zijn gezin het beste, ik had een prima verstandhouding met Kolarov.''