TT: Ajax wil Dijks aan contract houden, weer Chelsea-talent voor Vitesse

Mitchell Dijks (24) krijgt toch het vertrouwen van Ajax. De zelf opgeleide speler werd afgelopen half jaar verhuurd aan Norwich City, mocht vertrekken, maar krijgt nu toch het vertrouwen. Ajax wil de verdediger daarom aan zijn contract tot de zomer van 2018 houden. Onder de nieuwe trainer Marcel Keizer kan Dijks weer op nul beginnen en is de kans op speeltijd aanzienlijk. Bij een blessure of schorsing van eerste keus Nick Viergever is hij de vervanger, omdat Daley Sinkgraven nog weken aan de kant staat.



Ook de speler zelf ziet een langer verblijf in Amsterdam wel zitten. ,,Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad”, aldus zijn zaakwaarnemer Dick van Burik. ,,Daar sprak vertrouwen uit.''



De vleugelverdediger stond aanvankelijk niet op de lijst die Ajax bij de UEFA indiende, maar de club probeert hem alsnog in te schrijven voor de Champions League. Daardoor is hij mogelijk woensdag al speelgerechtigd als Ajax het in de derde voorronde opneemt tegen OGC Nice.