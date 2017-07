TT: Barcelona: 200 procent zeker dat Neymar blijft, Cassano gaat dan tóch door

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Cassano gaat dan tóch door met voetballen

Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan, moet Antonio Cassano gedacht hebben. De 35-jarige aanvaller leverde eerst tot ieders verbazing zijn contract bij het gepromoveerde Hellas Verona na amper acht dagen alweer in. Hij liet weten om privéredenen met pensioen te gaan. Vandaag maakte de oud-international op een persconferentie duidelijk dat hij toch aan het nieuwe seizoen zal beginnen.

Volledig scherm © EPA Cassano zat het afgelopen halfjaar al zonder club. Hij liet in januari zijn contract bij Sampdoria ontbinden. De kleurrijke spits, bekend om zijn liefde voor vrouwen en eten, kwam niet meer voor in de plannen van de trainer.



Bij Hellas Verona wil Cassano zich komend seizoen weer bewijzen in de Serie A. De 39-voudig international (tien doelpunten) zou met zijn bekende rugnummer 99 gaan spelen. Daar komt het echter niet meer van. Eerder kwam Cassano uit voor onder meer Bari, AS Roma, Real Madrid, AC Milan en Internazionale.

'Neymar blijft bij Barça'

De geruchten dat Neymar voor 222 miljoen euro zou vertrekken bij FC Barcelona worden steeds hardnekkiger. Jordi Mestre, voorzitter van de Catalaanse club, bezweert echter dat de Braziliaan voor '200 procent zeker bij Barcelona blijft.'

Neymar heeft nog een contract tot medio 2021 bij Barça.

Van Mieghem weer naar De Graafschap

Heracles Almelo heeft afscheid genomen van Daryl van Mieghem. De 27-jarige aanvaller gaat opnieuw op huurbasis voor De Graafschap spelen. Hij werd in het afgelopen seizoen na de winterstop ook al door de Tukkers uitgeleend aan de eerstedivisieclub uit Doetinchem.



Het contract van Van Mieghem loopt in Almelo medio 2018 af. Hij keert daardoor niet meer terug bij Heracles. De oud-speler van Excelsior en Telstar komt zijn voormalige ploeggenoten op vrijdag 28 juli nog wel één keer tegen. In Epe spelen beide clubs een oefenwedstrijd tegen elkaar.

Gladbach-speler op proef bij Roda JC

Roda JC heeft momenteel de Duitse middenvelder Tsiy William Ndenge op proef. De 20-jarige defensieve middenvelder staat onder contract bij Borussia Mönchengladbach. Tijdens het trainingskamp in Zeist moet blijken of de Duitser een versterking is voor de ploeg van Robert Molenaar.

Aubameyang blijft bij Dortmund

Volledig scherm © Getty Images Goed nieuws voor Peter Bosz. Zijn absolute topspits, Pierre-Emerick Aubameyang, blijft bij Borussia Dortmund. Dat meldt het blad Kicker. Aubameyang kon naar tal van clubs volgens de geruchten, vooral een miljoenencontract in China zou een serieuze optie zijn geweest voor de Gabonees.



Aubameyang zou alleen nog kunnen vertrekken voor een bedrag van boven de 100 miljoen euro. De spits, die vorig jaar 31 keer scoorde in de Bundesliga, ligt nog tot 2020 vast bij Dortmund.

FC Utrecht-middenvelders op weg naar Turkije

Yassin Ayoub lijkt te gaan vertrekken bij FC Utrecht. Hij staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Turkse Bursaspor. Nacer Barazite zal in elk geval in Turkije gaan spelen. Namelijk bij promovendus Evkur Yeni Malatyaspor.



FC Volendam-talent Joey Veerman is de waarschijnlijke opvolger van Ayoub. De talentvolle FC Volendam-speler heeft al met de club gesproken en is persoonlijk akkoord, maar de Jupiler League-vereniging uit het vissersdorp wil een behoorlijke transfersom waar de nummer vier van de eredivisie van vorig seizoen tegenaan hikt.

Volledig scherm FC Volendam speler Joey Veerman (rechts) in duel met De Graafschap-speler Andrew Driver. © Pro Shots.

Middlesbrough breekt clubrecord

Het uit de Premier League gedegradeerde Middlesbrough heeft haar clubrecord gebroken voor de Congolese spits Britt Assombalonga. De 24-jarige spits komt voor iets meer dan 17 miljoen euro over van Nottingham Forrest. Het vorige clubrecord stond op naam van een oude bekende. In het seizoen 2007/2009 maakte de Engelse club al iets minder dan 17 miljoen euro over aan SC Heerenveen voor Afonso Alves.

Szczesny naar Juventus

Wojciech Szczesny is gearriveerd in Turijn. De 27-jarige doelman maakt voor ruim 11 miljoen euro de overstap van Arsenal naar Juventus. Door de komst van Petr Cech werd de 29-voudig Pools international de afgelopen twee seizoenen door Arsenal verhuurd aan AS Roma.

De Boer vindt behoud Benteke cruciaal

Als het aan Frank de Boer ligt, blijft de Belg Christian Benteke ook komend seizoen actief in het shirt van Crystal Palace. De 26-jarige spits wordt zo'n beetje constant gelinkt aan andere clubs. Zo zou hij onder andere de perfecte opvolger moeten zijn voor zijn vertrokken landgenoot Romelu Lukaku bij Everton.

De Boer spreekt de geruchten vooralsnog tegen: ,,Hij is tevreden hier en we willen heel graag dat hij blijft. Hij is erg belangrijk geweest vorig seizoen, vooral in de tweede helft van het seizoen. Het is cruciaal voor ons dat hij blijft. "

Volledig scherm Christian Benteke © Photo News

PSG maakt werk van komst Neymar

Paris Saint-Germain maakt serieus werk van de komst van Neymar. Volgens verschillende kranten in Spanje en Frankrijk wil de Braziliaan bij FC Barcelona niet meer in de schaduw van Lionel Messi voetballen.

Neymar zou in zijn contract hebben staan dat hij voor 222 miljoen euro mag vertrekken. Paris Saint-Germain zou bereid zijn aan die enorme transfersom te voldoen. Voor Neymar ligt een vijfjarig contract klaar in Parijs. Hij zou bij de nummer twee van vorig seizoen in Frankrijk 30 miljoen per jaar kunnen verdienen.

Volledig scherm Neymar. © AP

Ajax en Feyenoord azen op Kean

Volgens het Italiaanse Sky Sports hebben Ajax en Feyenoord belangstelling voor Moise Kean, de 17-jarige Italiaans-Ivoriaanse aanvaller van Juventus. Hij heeft bij de Italianen nog een contract tot 2020. De spits, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, speelde drie duels in de Serie A en eentje in de Champions League. Hij scoorde daarin één keer.

Volgens onze verslaggever bestempelt Feyenoord de interesse in de Italiaan als 'onzin'.

Volledig scherm Moise Kean. © Getty Images

Vejinovic betrokken in deal Haps