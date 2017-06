TT: Boymans traint mee bij FC Utrecht, Koeman troeft Arsenal af

FC Eindhoven heeft besloten de optie in het contract van Leonardo niet te lichten. De Braziliaanse aanvaller sloot aan het einde van het vorige seizoen aan, maar hoeft niet meer terug te keren aan de Aalsterweg.



De inmiddels 34-jarige aanvaller kwam op voorspraak van Ricardo Moniz naar FC Eindhoven. Het kostte de club meer dan een half jaar om Leonardo speelgerechtigd te krijgen. 'Leo' speelde daardoor in totaal maar acht wedstrijden voor FC Eindhoven, waarin hij twee assists gaf en een doelpunt maakte. Moniz stapte in mei op bij FC Eindhoven, dat nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld.



Het 'technisch hart', waarvan ook Tscheu la Ling onderdeel uitmaakt, heeft besloten dat Leonardo geen toegevoegde waarde meer is in de selectie voor het komende seizoen. De Braziliaanse dribbelaar, die onder meer uitkwam voor Feyenoord, Ajax, NAC en Red Bull Salzburg, was niet bereikbaar voor commentaar. Het is onduidelijk of hij zijn actieve carrière nog voortzet.