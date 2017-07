TT: Casillas blijft bij FC Porto, drukke dag voor FC Twente

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Swansea City versterkt zich met Spaanse smaakmaker

Swansea City AFC on Twitter Welcome to @SwansOfficial, @RoqueM26! 🙌 ✍️👉 https://t.co/i0fmZACIwY #WelcomeRoqueMesa Roque Mesa maakt de overstap van de Spaanse Primera Division naar de Engelse Premier League. Swansea City koopt de 28-jarige middenvelder voor zo'n 12,5 miljoen euro over van Las Palmas. Mesa tekent een contract voor vier jaar in Wales.

Casillas plakt er toch nog een jaartje aan vast bij Porto

Iker Casillas gaat toch nog een jaar door bij FC Porto. De 36-jarige Spaanse doelman had een aflopend contract bij de Portugese topclub, wat leidde tot de nodige speculaties over zijn toekomst. Donderdag werd de verbintenis alsnog verlengd. De Spaanse recordinternational, die 167 keer uitkwam voor zijn land, begint aan zijn derde seizoen bij FC Porto. Daarvoor stond Casillas ruim vijftien jaar onder de lat bij Real Madrid, waarmee hij drie keer de Champions League won.

Volledig scherm PORTO, PORTUGAL - FEBRUARY 22: Iker Casillas of FC Porto reacts during the UEFA Champions League Round of 16 first leg match between FC Porto and Juventus at Estadio do Dragao on February 22, 2017 in Porto, Portugal. (Photo by Chris Brunskill Ltd/Getty Images) © Getty Images

PSV casht bijna half miljoen voor Pasveer

Volledig scherm Remko Pasveer (rechts) © Pro Shots PSV houdt bijna een half miljoen euro over aan de verkoop van Remko Pasveer. De doelman werd gisteren voor 450.000 euro verkocht aan Vitesse. Pasveer, die in Eindhoven genoegen moest nemen met een reserverol, wil in Arnhem eerste keus worden.

Vitesse huurt talent Colkett van Chelsea

Vitesse heeft de tweede huurling van Chelsea binnen. Charlie Colkett wordt dit sieozen door de Londense grootmacht uitgeleend aan de bekerwinnaar van Nederland. Colkett (20) is een groot talent. De multifunctionele middenvelder, die zowel een defensieve als offensieve rol kan invullen, groeide uit tot jeugdinternational. In de voorbije seizoenen werd hij uitgeleend aan Bristol Rovers en Swindon Town. Eerder kwam verdediger Fankaty Dabo op huurbasis over van de Londense topclub.

FC Twente ziet Mokotjo gaan en Gjorgjev komen

Volledig scherm Kamohelo Mokotjo © Pro Shots Kamohelo Mokotjo speelt volgend seizoen voor het Engelse Brentford. De middenvelder is op dit moment in Londen om de transfer af te ronden. Lees hier meer.



Nikola Gjorgjev komt de gelederen in Enschede versterken. De Macedonische vleugelaanvaller wordt voor twee seizoenen gehuurd van het Zwitserse Grasshopper. De negentienjarige Gjorgjev speelde onlangs voor zijn land op het EK onder 21 jaar.

Kastaneer naar Kaiserslautern

Volledig scherm Gervane Kastaneer © Pro Shots Gervane Kastaneer verhuist naar Kaiserslautern. De 21-jarige aanvaller, wiens aflopende contract bij ADO Den Haag niet werd verlengd, heeft een contract voor drie jaar getekend bij de club uit de Tweede Bundesliga. Kastaneer liep afgelopen winter een transfer naar het Duitse Mainz mis, omdat hij in zijn laatste wedstrijd voor ADO een oogblessure opliep.

Sparta zegt adios tegen Calero

Sparta Rotterdam heeft het contract van Iván Calero Ruiz ontbonden. De 22-jarige aanvaller kwam vorig seizoen over van Derby County en had nog een overeenkomst tot de zomer van 2018. Afgelopen voetbaljaar kwam de Spanjaard tot twaalf optredens in het eerste elftal, waarin hij tweemaal scoorde.

'United wil Weigl'

Volledig scherm Julian Weigl © Getty Images Manchester United zet zijn zinnen op Julian Weigl van Borussia Dortmund. Althans, als we Daily Mail moeten geloven. Volgens de populaire Engelse krant hebben The Red Devils vooralsnog botgevangen bij Eric Dier (Tottenham Hotspur) en Nemanja Matic (Chelsea), waarna Weigl in beeld is gekomen. Er kleeft echter wel een nadeel aan Weigl. De 21-jarige middenvelder brak in mei zijn enkel en ligt er nog uit zeker twee maanden uit.

Alweer nieuwe speler voor Huddersfield Town

Huddersfield Town weet van geen ophouden op de transfermarkt. De nieuwkomer in de Premier League neemt verdediger Scott Malone over van Fulham. Gisteren verwelkomde de promovendus ook al drie nieuwe spelers: Steve Mounié, Danny Williams en Kasey Palmer.

PSV informeert bij AZ naar Luckassen

Volledig scherm © ANP Pro Shots PSV heeft afgelopen week bij AZ geïnformeerd naar de mogelijkheden om Derrick Luckassen over te nemen. Directeur Max Huiberts sprak met technisch manager Marcel Brands van PSV over de afgelopen week 22 jaar geworden middenvelder/verdediger.



Luckassen kan op meerdere posities uit de voeten, wordt gezien als talentvol en fysiek sterk en daardoor voor PSV bruikbaar bij de selectie. Hij ligt in beginsel nog twee jaar vast in Alkmaar, aangezien hij nog een contract- en een optiejaar met AZ heeft afgesproken.

Atlético gaat voor Diego Costa en leent hem dan weer uit

Atlético Madrid heeft een transferverbod tot januari, toch willen de Spanjaarden een bod uitbrengen op Diego Costa. Atlético wil de spits aankopen en daarna gelijk verhuren aan een club in China, zo meldt de Mirror. Tianjian Quanjian zou al een bod van 86 miljoen euro hebben gedaan op de Spaanse aanvaller, een combi-deal zou dus tot de mogelijkheden behoren.

De Guzman kiest voor Eintracht Frankfurt

Jonathan de Guzman speelt de komende jaren voor Eintracht Frankfurt. De 29-jarige middenvelder stapte vanochtend met de selectie in het vliegtuig voor een trainingskamp in de Verenigde Staten. De Guzman komt over van Napoli. Lees hier meer.

Onderhandelingen Sánchez en Arsenal liggen stil

Volledig scherm © Getty Images Arsenal wil sterspeler Alexis Sánchez maar wat graag behouden. De Chileen eist echter zo'n exorbitant hoog salaris dat de Gunners de onderhandelingen hebben stilgelegd volgens The Sun. Sánchez wil een bedrag van 456.000 euro per week verdienen, ofwel 24 miljoen euro per jaar. Arsenal heeft op dit moment een bod van 313.000 euro per week op tafel liggen, maar daar neemt de aanvaller vooralsnog geen genoegen mee.



De nieuwste aanwinst - en tevens recordtransfer, Alexandre Lacazette krijgt een 'schamele' 171.000 euro per week.

Na Chelsea aast ook United op Lukaku

Chelsea krijgt concurrentie in de strijd om Romelu Lukaku. Volgens Britse media heeft Manchester United liefst 100 miljoen pond (114 miljoen euro) over voor de Belgische Everton-aanvaller. Mogelijk kan United Wayne Rooney in de deal betrekken. Rooney is in Manchester op een zijspoor geraakt en heeft wel oren naar een terugkeer bij Everton, de club waar hij in 2002 zijn profcarrière begon.