TT: Porto toont interesse in Larsson, Chelsea wil Van Dijk en drie anderen

Chelsea is na de recordtransfer van Alvaro Morata - de spits kwam voor 80 miljoen euro over van Real Madrid - nog niet klaar met shoppen. De Daily Mail meldt dat de Blues met Virgil van Dijk (Southampton), Antonio Candreva (Internazionale), Alex Sandro (Juventus) en Fernando Llorente (Swansea City) nog vier miljoenenaankopen willen doen. Als Chelsea er in slaagt het viertal vast te leggen, dan is de kans groot dat de club als eerste door de grens van 250 miljoen Britse ponden, omgerekend zo'n 280 miljoen euro, in één transferwindow breekt. Recordhouder Manchester City gaf deze zomer al een kleine 260 miljoen euro uit.