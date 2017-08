TT: City wil Sánchez, Barry op weg naar West Brom

Manchester City gaat toch nog een poging ondernemen om Alexis Sanchez in te lijven. Volgens de Daily Telegraph legt de club snel een bod van 66 miljoen euro bij Arsenal neer voor de aanvaller.



Sanchez heeft een contract bij Arsenal tot het eind van dit seizoen. De Chileen wil die verbintenis vooralsnog niet verlengen. Hij werd deze zomer veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain en Bayern München. Maar Arsenal wilde hem niet laten gaan.



Sanchez miste een groot deel van de voorbereiding op dit seizoen. Hij kwam later terug van vakantie omdat hij aan de Confederations Cup had deelgenomen. Daarna was hij ook nog ziek. Trainer Arsène Wenger zei vorige week dat hij voorlopig niet over zijn topscorer van vorig seizoen kan beschikken. Sanchez staat nu aan de kant met een buikblessure.