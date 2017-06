TT: Mourinho hoopt op weerzien met Varane

Duitsland in de ban van Bosz

De kans dat Peter Bosz binnen enkele dagen wordt gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Borussia Dortmund wordt steeds groter. Onderhandelingen tussen beide clubs en de oefenmeester zouden in volle gang zijn. VI meldt dat Ajax vijf miljoen euro voor de trainer - pas een jaar in Amsterdamse dienst - verlangt. Een bedrag waar Dortmund niet van schrikt. Duitse media verwachten dat clubs en trainer er binnen 48 uur wel uit zijn. Lees verder .

Mourinho hoopt op weerzien met Varane

De verrichtingen van Rafael Varane in de Champions League-finale van vanavond in Cardiff zal door José Mourinho nauwlettend worden gevolgd. Volgens de Mirror wil de manager van Manchester United zijn defensie deze zomer flink versterken en is hij zeer gecharmeerd van Varane, met wie de Portugees eerder samenwerkte bij Real Madrid. Mogelijk zet United doelman David de Gea, die iedere transferperiode in verband wordt gebracht met Real, in als ruilwaar. Varane staat nog tot medio 2020 onder contract in Madrid. Hij werd zes jaar geleden door Mourinho bij Lens weggekocht.