TT: Dortmund straft Dembélé, Martins Indi definitief naar Stoke City

Overgang Martins Indi naar Stoke City lijkt kwestie van tijd

Bruno Martins Indi is definitief een speler van Stoke City. De 25-jarige international van Oranje tekende vandaag een contract bij The Potters, dat hem vorig seizoen al huurde van FC Porto. De topclub uit zijn geboorteland nam hem na het WK 2014 voor 7,7 miljoen euro over van Feyenoord. FC Porto ontvangt nu bijna 8,5 miljoen euro voor de 25-jarige verdediger. ,,We zijn blij dat we Bruno op permanente basis naar onze club hebben kunnen halen", reageert technisch directeur Tony Scholes op de website van zijn club. ,,Bruno heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het hier naar zijn zin heeft en hier graag wilde blijven. We moesten geduldig zijn, maar zijn erg blij met de uitkomst.'' Martins Indi zal dit weekend nog niet in actie komen tegen Everton, maar traint vanaf maandag mee met de selectie. Martins Indi speelde tot op heden 34 interlands voor Oranje. Vorig seizoen kwam hij tot 35 duels in de Premier League voor Stoke City, waar hij naast Ibrahim Afellay en Erik Pieters de derde Nederlander wordt.