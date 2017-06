TT: Everton heeft 34 miljoen euro over voor Dembélé, bijna akkoord met Boëtius

De Fransman Moussa Dembélé staat in de belangstelling van Everton, zo meldt The Sun. De club van trainer Ronald Koeman zou, na Davy Klaassen, wederom diep in de buidel tasten om de aanvaller van Celtic binnen te halen. The Toffees zouden bereid zijn om 34 miljoen euro op tafel te leggen.

Dembéle zou Romelu Lukaku moeten vervangen, die op weg lijkt naar Manchester United of Chelsea.