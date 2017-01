TT: FC Porto wil Bakkali, nieuwe spits voor Napoli

SSC Napoli heeft zich versterkt met de Italiaanse spits Leonardo Pavoletti. De 28-jarige spits komt over van Genoa. Dat maakte Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis bekend via Twitter. Pavoletti krijgt bij Napoli rugnummer 32. Pavoletti bouwde zijn carriere op in de lagere divisies van het Italiaanse voetbal, maar brak in 2015 door bij Genoa. Daar scoorde hij in anderhalf jaar 23 goals in 44 wedstrijden.



Napoli nam afgelopen zomer voor 32 miljoen euro al Arek Milik over van Ajax. De Poolse spits begon voortvarend met 7 goals in zijn eerste 9 wedstrijden, maar op 2 oktober scheurde Milik zijn kruisband af. Sindsdien werd zijn plek in de spits meestal ingenomen door de Belg Dries Mertens, die het met 15 goals in 22 wedstrijden ook niet slecht doet.